شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو زواج غريب في مصر بملابس داخلية للعروسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 03:40 مساءً - داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو أثار ضجةً واسعة، يوثق حفل زواج غريب من نوعه. عريس وعروس بــِ”روب ستان ووثق المقطع المراسم الغريبة، والتي تمثلت بقيام العريس والعروس بارتداء “روب ستان”، حيث ظهر العريس بلون أسود وزوجته بلون أبيض. ويبين الفيديو قيام صديقات العروسة والمعازيم بالوقوف وهنّ يرتدين أيضاً “روب ستان” بلون ذهبي، وكل ذلك داخل غرفة النوم الخاصة بالعروسين. ويمكنكم مشاهدة الفيديو اسفل المقالة

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