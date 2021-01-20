شكرا لقرائتكم خبر عن فخر المغرب سعد المجرد يكشف سبب إلغاء حفله الغنائي في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 03:40 مساءً - في تعليق منه على إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته على مسرح “كايرو شو” العام الماضي، أكد الفنان المغربي سعد لمجرد بأنه لا يوجد له مشاكل مع أي أحد.

وجاءت تصريحات سعد عقب تداول معلومات حول وجود أطراف ما معنية بعدم وجود “لمجرد” في مصر.

سعد لمجرد يخرج عن صمته

وقال الفنان المغربي خلال مقابلة له في برنامج “تريندنج”: “معنديش مشاكل مع حد، ولا عندي أسماء معينة في رأسي أقول إنه حاربني، لكن أي فنان ناجح لا بد يطلع له من يحاربه، لكن من و ليه، لا أعرف”.

وأكمل لمجرد خلال حديثه: “أتطلع إني أعود إلى مصر وأغني فيها بإذن الله في المرة القادمة

وأضاف أنه كانت هناك ترتيبات للحفل، “لكن لم يكن كل شيء مؤكد”.

وزاد: “اللي يحب ينط على الموجة عادي لا توجد مشاكل، إحنا تفهمنا الموضوع. حتى لو في 20 بالمائة في مصر أو في أي بلد عربي تحاربني، عندي شعور إن 80 بالمائة معي.”