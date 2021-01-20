حقيقة وفاة وائل الابراشي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد اعلانه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

حيث نفى عمر جوهر، أحد المقربين من الاعلامي وائل الإبراشي ما تم تداوله حول وفاته، حيث نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله تعالى.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام وسيعود لبرنامجه".

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر"، عن تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي، مشيرة إلى أنه في طريقه للتعافي التام من فيروس كورونا، وقالت في بيان نشرته، مساء اليوم الخميس: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

من ناحية اخرى، قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك تصريحات صحفية تقول بإيجابية المسحة الثالثة للإعلامى وائل الإبراشى، مناشدًا الجميع الدعاء للإعلامي وائل الإبراشي، وكافة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالشفاء العاجل، مشددًا على أنه من المؤمنين بأن الدعاء يغير الأقدار.

وطالب "الحسينى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة الفيروس القاتل، من أجل مساعدة الدولة فى خططها الرامية للحفاظ على صحة المصريين، من خلال ما تبذله من استراتيجية تهدف إلى توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية لعلاج مرضى كورونا.