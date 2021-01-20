صلاح عبد الله لـ"المصريين": " آه ياشعب مالكش مالكة "

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان صلاح عبد الله، علي التعليقات الساخرة التي يتداولها رواد السوشيال ميديا حول اللقاح الصيني قائلا:"آه ياشعب مالكش مالكة،مهما السكة حالكة،النكتة تملي حاضرة،والـ"قفشة" تملي سالكة".



وتابع "عبد الله"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،قائلا:" اللي هيقولي قاضية،هعمله بلوكة بالكة".



ومن الجدير بالذكر أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشكري سرحان يقول فيها:" من وقت ما أخدت اللقاح الصيني وانا نفسي رايحة للفيران والضفادع يا فاطنه".

