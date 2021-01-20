فن ومشاهير

صلاح عبد الله لـ"المصريين": " آه ياشعب مالكش مالكة "

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القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان صلاح عبد الله، علي التعليقات الساخرة التي يتداولها رواد السوشيال ميديا حول اللقاح الصيني قائلا:"آه ياشعب مالكش مالكة،مهما السكة حالكة،النكتة تملي حاضرة،والـ"قفشة" تملي سالكة".


وتابع "عبد الله"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،قائلا:" اللي هيقولي قاضية،هعمله بلوكة بالكة". 


ومن الجدير بالذكر أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشكري سرحان يقول فيها:" من وقت ما أخدت اللقاح الصيني وانا نفسي رايحة للفيران والضفادع يا فاطنه".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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