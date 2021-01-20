زينة تغازل نفسها على طريقة حماقي | شاهد

نشرت الفنانة زينة فيديو جديدا عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة شتوية كاجوال، وهي تغازل نفسها بضحكتها على أنغام إحدى الأغاني الشهيرة للنجم حماقي "احلي حاجة فيكي".

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: ضحكتي عارفة.

وشاركت الفنانة زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.