كشفت عدسات الباباراتزي عن أحدث صور الفيلم الجديد والذى يحمل اسم Don't Look Up والذى يتم تصويره حاليا في بوسطن وهو احدث ابداعات نتفليكس.
الفيلم من تأليف وإخراج آدم مكاي صاحب إبداعات Vice وThe Big Short الذي نال عنهما ترشيحا لجائزة الأوسكار، وتدور أحداثه حول اثنين من علماء الفلك لذين يشرعون في جولة إعلامية لتحذير البشرية من اقتراب كويكب سيدمر الأرض.
جمع مكاي نخبة من كبار نجوم هوليوود وفي مقدمتهم جينيفر لورانس التي وصفها بأنها " ديناميت تمثيل"، وليوناردو دي كابريو في أول تعاون له مع شبكة Netflix.
وانضم إليهما ميريل ستريب في دور رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية وكيت بلانشيت وكريس إيفانز وتيموثي شالاميت وجوناه هيل وروب مورجان وتايلر بري وماثيو بيري والمغنية الأمريكية أريانا جراندي وميلاني لينسكي وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليوناردو دي كابريو يلتقى جينيفر لورانس فى بوسطن.. تعرف على السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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