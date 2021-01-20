دفن زوج شقيقة محمد فؤاد.. صور

شيع اليوم جثمان زوج شقيقة محمد فؤاد إلى مقابر الأسرة بطريق السويس.
وكان قد توفي صباح اليوم، الأربعاء، زوج شقيقة النجم محمد فؤاد.
من ناحية أخرى، اقتربت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد من تحقيق مليون مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وكان الفنان محمد فؤاد طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.
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