العثور على نسخة مسروقة من لوحة سلفاتور موندي عمرها 500 عام

روما ـ العمانية:

عثرت الشرطة الإيطالية على نسخة عمرها 500 عام من لوحة سلفاتور موندي لليوناردو دا فينتشي في شقة بمدينة نابولي جنوب إيطاليا وأعادتها إلى متحف لم يكن قد تنبّه حتى إلى سرقتها بسبب تدابير الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19، وقالت الشرطة إن عناصرها أوقفوا مالك الشقة البالغ 36 عاماً للاشتباه في تلقيه بضائع مسروقة بعد العثور على اللوحة في خزانة غرفة نومه. هذه اللوحة التي تصور المسيح رافعاً يده للمباركة وفوق يده الثانية كرة بلور صغيرة هي جزء من مجموعة متحف دوما في كنيسة سان دومينيكو ماجوري في نابولي وهي نسخة من عمل ليوناردو دا فينتشي الشهير الذي أصبح في 2017 أغلى لوحة في تاريخ المزادات إثر بيعها بـ450 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز.

وقال المدعي العام في نابولي جوفاني ميليلو عُثر على اللوحة بفضل عملية ذكيّة ومحكمة للشرطة.. مضيفا أنه تم الاتصال بالكنيسة التي لم تكن على علم باختفائها لأن الغرفة التي تُحفظ فيها اللوحة لم تُفتح منذ ثلاثة أشهر، ويُعتقد أن اللوحة الزيتية للفنان جاكومو أليبراندي تعود إلى أوائل القرن السادس عشر، وبعد إعادة اللوحة إلى المتحف تحقق الشرطة حالياً في كيفية سرقتها في ظل عدم تسجيل أي مؤشرات إلى حصول اقتحام.

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