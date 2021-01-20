فرحة .. فيلم جديد للمخرجة التونسية جيهان اسماعيل

بناء على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، لدعم الشباب السينمائيين من خلال وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما ، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي انتهت المخرجة التونسية من تصوير الفيلم الروائي القصير "فرحة"، والذي يعد أول أعمالها مع المركز القومي للسينما .
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "فرحة" التي تعيش ظروف صعبة وتعاني من العنف الذي يمارسه زوجها ضدها ، كما يلقي الفيلم الضوء على المشاكل التي تعاني منها المرأة العربية والعنف والتنمر الذي يمارس ضدها في بعض من بلدان عالمنا العربي .
فيلم "فرحة" تأليف وإخراج جيهان إسماعيل ومدير التصوير كريم محمد، وتمثيل نسرين يوسف ، بيتر المصري ، و الوجه الجديد على السينما المصرية الممثل التونسي خليل جميل .
وفي تصرح خاص "للصباح العربي" أكدت جيهان اسماعيل على تقديرها لوزارة الثقافة المصرية متمثلة في المركز القومي للسينما وإمتنانها للدعم الذي تلقاه من المركز كما وجهت الشكر لشركة فوزي البنان للتجارة والتوزيع وبصفة خاصة رجل الأعمال خالد البنان الذي يحرص على دعم المواهب الشابة .
كما أشارت المخرجة على أنها تستعد حاليا لإخراج أول أفلامها الروائية الطويلة وانها الآن بصدد تجهيز السيناريو والحوار وأكدت على انه سيكون مفاجأة للجميع .
جدير بالذكر أن المخرجة جيهان اسماعيل تونسية من أصول مصرية وكانت تجربتها الإخراجية الأولى من خلال الفيلم القصير "فستان فرح" والذي شاركت به في عدة مهرجانات مصرية وعربية وعالمية وحصلت على العديد من الجوائز وكان آخرها شهادة تقدير من مهرجان السينما للجميع الذي نظمه مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية .
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