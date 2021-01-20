فيديو كوميدي لـ علا رشدي في أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة علا رشدي فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
و ظهرت علا رشدى بفيديو كوميدى مع صديقتها، وحاز على إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات ما بين: "قمر - الجميلة -ايه الضحك ده"
وسبق أن كشفت الفنانة علا رشدي عن معاناتها مع أبنائها بسبب الحصص الأونلاين والتي تسمى بـ online learning من خلال فيديوهات نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت علا رشدي على الفيديو قائلة: "أنا متأكدة أن الأمهات زيي بالظبط بيستمتعوا بأحلى لحظات حياتهم مع الأونلاين ليرنينج في البيت "احنا لسه في تاني يوم".
وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.
تدور أحداث مسلسل ونحب تاني لية فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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