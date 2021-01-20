لا حصانة لمن لا يصون لسانه.. فريدة سيف النصر لبرلماني وصف الفنانين بالمفسدين في الأرض

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترد فيه على النائب رياض عبد الستار الذى هاجم الفنانين ووصفهم بالمفسدين في الأرض وأشادت بدور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقالت فريدة : "عزيزى سيادة النائب وأي نائب.. خلطت الحابل بالنابل وظلمت المربوط وعممت السايب.. وكأن مجالكم ملائكة ونحن كل مافينا عايب.. بحثت عن الشهرة وهاهو اسمك يتردد أخيرًا وتريند ؟ فلقد هاجمت عامود هام لأي بلد في العالم.. فـ بدون فن من أول الرسم للموسيقى للنحت للغناء للرقص للشعر للتمثيل سينما ومسرح وميديا عامة".

وأضافت فريدة : "وكل ماهو فن بدونه تعم الغوغاء والظلامية.. وبالمناسبة ماذا تركت للظلاميين وأنت تعرفهم فاهذا مبدأهم هجوم ضار عالفن يبقى إن تكفرنا هاه وماذا بعد؟.. وهل هذا هدفك من النيابة هل دخلتها لتلغي وتهاجم الفن؟ هل ستكمل مهمة النائبة العربية والصحفي إياه في الإساءة لنا ما قصتكم؟ وحدثني فيما يخصك ما هو إنجازك لمن أنتخبوك ماذا فعلت للتقدم وحل مشاكل أهل دائرتك؟.. لقد تدخلت فيما لا يخصك فاستسمع مالا يسرك.. ولا حصانة لمن لا يصون لسانه.. معلومة بسيطة.. وسطنا الفني أقل ما فيه شهادات المعهد العالي للفنون.

وأوضحت سيف النصر : "معظمنا من عائلات كبيرة ربما تسمع عنها أو لا هذه مشكلتك.. وفينا دكاترة ومهندسين و و وإلخ.. ومعظمنا له سمعة طيبة جدًا ونخاف الله.. ومعظمنا لا يملك ربع ما تضعوه بمئات الملايين لدعايتكم الانتخابية فلا تعمم رجاءًا حتى لا نسأل من أين لكم هذا؟ من حقنا كناخبيكم أن نعرف؟ وهل أهدافكم سامية ومهمة لدرجة كل هذا الصرف أم أن الهجوم على مجالنا يستاهل الصرف عليه؟ أما بالنسبة لحضراتنا! فا إذا كان في سلة التفاح كم واحده معطنه أو تعفنت تلقى حتى لاتفسد الباقي ولكن بيد مالك أمر السلة.. وهو نقيبنا المحترم جدا دكتور".

ووجهت فريدة رسالة للنقيب أشرف زكي قائلة "هو ظهرنا ونحن عظام ظهره جميعًا بكل قوتنا حضرتك.. وأرجو أن أجد اسمك مذكور كثيرًا في مجال الإنجازات لدائرتك وخدمة من أنتخبوك.. ورجاءًا لا تتخطى حدود دائرتنا فالكراسي تتبدل ولكن الفن الأصيل والفنان باقي إذا كتب الله العمر بأمره وكم من المجالس فضت ونحن نشاهد.. عزيزي أو لا عزيز رجاءًا التزم بما وظفت له أرجوك.. فلسنا أبدا أبدا حائط واطي لكل طالب شهرة"