قمر ببضحك.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة جديدة لها، بـ"لوك كاجوال"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سهر الصايغ باللوك الجديد، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون رياضي باللون الاسود، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفها، دون التكلف بوضع اي ميك اب علي وجهها.

وتفاعل معها المتابعون بالتعليقات، وجاءت ما بين: "قمر بيضحك – جميلة – بحبك اوي".



ومنذ رمضان 2020، شاركت سهر الصايغ في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وشاركت في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

سهر الصايغ ممثلة مصرية، ولدت في عام 1990، بدأت التمثيل وهي طفلة صغيرة من خلال مجموعة من المسلسلات، كان أبرزها مسلسل (أم كلثوم) مع صابرين سنة 1999 حيث لعبت فيه دور أم كلثوم في الصغر، وهو الدور الذي فتح لها باب الفن على مصراعيه، إلى جانب دراستها في كلية طب الأسنان، وفي عام 2008 شاركت في مسلسل (في إيد أمينة) مع الفنانة يسرا، كما شاركت معها أيضًا في مسلسل (خاص جدًا) سنة 2009 بعد أن رشحها المنتج جمال العدل، وفي عام 2010 شاركت مع نخبة كبيرة من الممثلين في أحد أبرز مسلسلاتها (الحارة).