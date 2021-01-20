نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة للمنزل وللبرنامج.. رئيس تحرير برنامج "التاسعة" يكشف تطورات حالة وائل الإبراشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس تحرير برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد فتحي يونس،قائلا: ""الأستاذ وائل الإبراشي بخير ولا صحة لأي خبر سلبي.. وخلال أيام سيعود لمنزله".

ومن المقرر أن يعود الإعلامي وائل الإبراشي لتقديم برنامجه "التاسعة" مرة أخرى، عقب شفائه بالكامل، والمذاع على القناة الأولى المصرية.

وكشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصحية،: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".