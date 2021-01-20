نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب إصابته بكورونا.. نقل الشاعر حسن دنيا لمستشفى عزل الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر فوزي إبراهيم عن تطورات الحالة الصحية، للشاعر حسن دنيا وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "إبراهيم" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: " تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا".

يذكر أن حسن دنيا شارك في عدد من الأغاني لعدد من الفنانين الكبار وأبرزهم محمد منير وعمرو دياب، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر.