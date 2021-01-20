"بساطتها ودعمها لدينا الشربيني" .. 4 اختلافات جعلت شخصية نور الأكثر تميزًا بين أبناء عمرو دياب

نور عمرو دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب وزوجته السابقة شيرين رضا، تعتبر الابنة الأبرز ضمن أبناء الهضبة الأربعة التي نالت اهتمام كبير من الجمهور بمجرد أن قررت التفاعل معهم عبر حسابها على انستجرام مؤخرًا.

نور عمرو دياب التي تبلغ من العمر 31 عاما، باتت محل اهتمام الجمهور مع كل صورة تنشرها عبر حسابها، بالرغم من أنها لا تفتعل شيئًا مبالغًا فيه تقصد من خلاله تصدر الترند أو لفت نظر الجمهور، بل أن شخصيتها المختلفة دوت الخليج ما جعلت كل ما تشاركه ينال اهتمام الجميع.

نور دياب الأقرب للجمهور بين أبناء الهضبة

ابنة عمرو دياب الكبرى اعتبرها الجمهور الأقرب لقلوبهم أكثر من الأبناء الثلاثة الآخرين لأسباب مختلفة، منها شخصيتها المتميزة، واهتماماتها وثقافتها التي تشبه اهتمامات الكثيرين خاصة من الجمهور العربي، على عكس أخواتها الآخرين الذين تسيطر عليهم الثقافة الغربية أكثر، وتظهر بوضوح في تصرفاتهم وصورهم.

نور عمرو دياب بسيطة وبعيدة عن المبالغة

رغم أن من في عمر نور دياب من المشاهير يهتممن بظهورهن في أفضل إطلالة على السوشيال ميديا إلا أن نور لم تظهر مهووسة بالتركيز على إبراز جمالها طوال الوقت، بل تركز على إظهار ملامحها الطبيعية أكثر بدون المبالغة في المكياج أو حتى الخضوع لعمليات تجميل، إضافة إلى إطلالاتها البسيطة مع كل ظهور لها على الرغم من كونها باتت "فاشينيستا" مؤخرًا، لكنها لازالت محتفظة بذوق خال من المبالغة.

اهتمامات نور عمرو دياب المختلفة عن والديها

نور حرصت أيضا منذ أن بدأت الاهتمام بالسوشيال ميديا؛ على عدم استغلال اسم والديها من أجل الحصول على مزيد من الشهرة، بل قررت التركيز على جوانب حياتها الخاصة وتوثيق أفضل اللحظات التي تعيشها دوت الخليج، حتى عندما قررت التطرق إلى علاقتها بوالديها عن طريق توجيه رسالة محبة لهما بصور نادرة معهما، اعتبر الجمهور أن رسالتها لهما تحمل صدقًا واضحًا لمشاعرها نحوهما، ولا تقصد منها استغلال شهرتهما.

ابنة شيرين رضا نجحت أيضًا في أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مجال دراستها واهتماماتها المختلفة تمامًا عن والديها، حيث ودرست نور علم الأحياء وعدة مجالات أخرى كالتسويق ولغة الإشارة والتصميم وغيرها، وقالت والدتها من قبل إنها مهتمة بالفنون ومجال التصميم، وهو ما يظهر في المجال الجديد الذي تواجدت به مؤخرًا على انستجرام، لكن ربما أكثر ما تتشابه فيه مع والدتها هو حبها للكلاب والحيوانات بشكل عام، حيث حرصت باستمرار على نشر صور لكلبها عبر خاصية القصص القصيرة.

موقف ابنة عمرو دياب العلني من ارتباط والدها بدينا الشربيني

تعتبر نور عمرو دياب دوت الخليج الابنة الوحيدة من أبناء الهضبة التي لديها موقف علني وصريح من ارتباط والدها بالفنانة دينا الشربيني، حيث كانت قد شاركت أكثر من مرة صورًا لهم معًا، إضافة إلى توجيهها رسائل محبة عبر انستجرام، لدينا الشربيني، باستمرار، كما أنها الوحيدة تقريبًا بين أبناء الهضبة التي تتفاعل مع دينا على انستجرام وتدعم علاقتها بوالدها، حيث تربطها علاقة صداقة بها.