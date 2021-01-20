راغب علامة يكشف نتيجة مسحة كورونا بعد قضاء أسبوعين في الحجر الصحي

راغب علامة النجم اللبناني الشهير تصدر اهتمامات الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما تردد أنه دخل المستشفى مؤخرًا بعد شعوره ببعض أعراض فيروس كورونا، ومنها ضيق بالتنفس.

راغب علامة يعلق على أنباء إصابته بفيروس كورونا

راغب علامة قرر طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد الأنباء التي انتشرت عنه في الساعات الماضية، حيث نشر تدوينة عبر حسابه على تويتر وأكد خلالها أنه خضع للفحوصات اللازمة مؤخرًا من أجل الاطمئنان على حالته بعد شعوره ببعض الأعراض، لكن النتيجة جاءت سلبية.

وكتب راغب علامة: "صباح الخير للجميع.. منذ حوالي أسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة، أما اليوم أجريت فحص الـpcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة.. الحمد لله".

الجمهور يتفاعل مع راغب علامة بعد إعلان سلبية مسحة كورونا

وتفاعل عدد من محبي راغب علامة وأصدقائه، مع تدوينته، وتمنوا له دوام الصحة، وكان من بينهم الملحن المصري محمود الخيامي الذي علق قائلًا: "ربنا يسلمك ويسلمنا من كل حاجة وحشة ابو خالد الغالي"، واعتبر البعض أن شعور راغب بأعراض الفيروس تزامنت مع عودته من دبي مؤخرًا بعد قضائه إجازة مع أسرته هناك.

أهم لحظات راغب علامة في دبي

وكان راغب علامة قد احتفل ببداية العام الجاري في دبي حيث تواجد مع أسرته وحرص على توثيق أبرز لحظاته هناك على حسابه بانستجرام، والتي كان من بينها لقائه بالهضبة عمرو دياب، حيث نشر صورة له معه وعلق عليها قائلًا: "لحظات خاصة سويًا بعد عام صعب مع صديقي العزيز عمرو دياب.. مبروك على بعضنا النجاح.. ومبروك على ألبومك الجديد يا أنا يا لأ.. شكرا ومحبتنا على كل دعمكم".

في سياق آخر، طرح الفنان راغب علامة مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أنتو أملنا" وذلك عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي، كما أثار راغب الجدل مؤخرا بعد تشكيكه بـ لقاحات كورونا ليعود ويتراجع عن قراره معلنا أنه سيكون أول الذين يخضعون له الفترة المقبلة.