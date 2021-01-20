صور راشد الماجد يشيع والدته إلى مثواها الأخير .. يحمل النعش والحضور ملتزمون بـ"الكمامة"

راشد الماجد شيع ظهر اليوم الأربعاء، جنازة والدته الراحلة التي توفيت مساء أمس، وسط حالة حزن عاشها الفنان السعودي الكبير وعدد من أصدقائه بالوسط الفني.

جنازة والدة راشد الماجد والتزام الحضور بالكمامة

وتداول عدد من محبي الفنان السعودي راشد الماجد صورًا له من جنازة والدته الراحلة، التي وارى جثمانها الثرى بمقبرة المحرق بالمملكة العربية السعودية، وظهر الفنان الشهير متأثرًا برحيل والدته، كما أنه حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتدى الكمامة الطبية، هو وكافة الحاضرين.

صور جنازة والدة راشد الماجد

وتداول أحد الحسابات على سناب شات، والمنسوب لشقيقة الفنان راشد الماجد؛ عدة صور من الجنازة التي شيعت ظهر اليوم، وأظهرت الصور السيارة التي نقلت الجثمان إلى المقابر إضافة إلى ظهور الحضور جنبًا إلى جنب مع الفنان السعودي.

وكان عدد من أصدقاء وزملاء الفنان راشد الماجد قد أعلنوا بالأمس، وفاة والدته، وقدموا له التعازي ومن بينهم الفنان رابح صقر والذي كتب له قائلاً: "أعزي اخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظم الله أجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون".

أصدقاء راشد الماجد يواسونه بعد وفاة والدته

وواسى الفنان عبد الله الرويشد راشد الماجد وقال: "خالص التعازي والمواساة لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته رحمها الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتب الفنان أصيل أبو بكر: "أصدق التعازي والمواساة لأخي راشد الماجد في وفاة والدتنا الغالية.. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويصبرك ويصبر الأهل ويجعلها آخر الاحزان، انا لله وانا اليه راجعون".

أما الفنانة الإماراتية أحلام: "أصدق التعازي والمواساة لأخي راشد الماجد في وفاة والدته اسأل الله العلي العظيم أن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته"، بينما نعاها الفنان حسين الجسمي قائلًا: "خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته، الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها".