بدر اللحيد يروي تفاصيل تجربته غير التقليدية في المسلسل السعودي "بخور القصائد" ويكشف موعد عرضه

"بخور القصائد" عمل درامي جديد انتهى الفنان السعودي بدر اللحيد من تصويره خلال الأيام الماضية، وهو يعتبر من الأعمال المنتظر عرضها في شهر رمضان 2021 على شاشة قناة "أبوظبي".

تفاصيل مسلسل "بخور القصائد" للفنان بدر اللحيد

بدر اللحيد أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن انتهائه من تصوير مسلسل "بخور القصائد" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم في السعودية والخليج العربي، بدر اللحيد كشف عن فكرة العمل وتفاصيله حيث أوضح أن العمل مستوحى من مجموعة قصائد شعرية وأنه يتكون من 10 قصص يشارك في بطولة اثنين منهم فقال بدر اللحيد: "مسلسل (بخور القصائد) يتكون من 10 قصص كل قصة تتكون من 3 حلقات، ولقد شاركت في بطولة قصتين، والعمل مستوحى من قصائد رومانسية وبدوية، القصة الأولى بعنوان (حدر القمر)، ويشاركني البطولة بها كل من تركي اليوسف، ومنة الزهراني، والقصة الثانية بعنوان (أحلى عذاب) وهي بطولة مطلقة بالنسبة لي".

بدر اللحيد يكشف عن دوره في مسلسل "بخور القصائد"

بدر اللحيد كشف كذلك عن تفاصيل الشخصيات التي يقدمها في كل من قصة "حدر القمر" وقصة "أحلى عذاب" من مسلسل "بخور القصائد"، فقال: "قصة (أحلى عذاب) اخذت منى مجهود كبير حيث أقدم فيها شخصية انسان طيب جدا إلى حد السذاجة، لكنه يتمتع بالذكاء لكن في الحب فهو منهزم وضعيف، لكن في قصة (حدر القمر) فأقدم شخصية انسان اناني وهمجي".

بدر اللحيد: أنا الوحيد الذي أقوم ببطولة قصتين من "بخور القصائد"

بدر اللحيد تحدث عن موعد الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل حيث أوضح انه يتبقى فقط قصتين على نهاية التصوير، وأن المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على شاشة قناة "أبو ظبي"، كما أشار إلى أن كل قصة من المسلسل يشارك في بطولتها نجم سعودي فقال: "العمل إلى الآن يتم تصويره، ويتبقى فقط قصتين، سوف يتم تصويرهما خلال اسبوعين او 3 اسابيع، وسوف يتم الانتهاء بشكل كامل من التصوير، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة أبو ظبي التي تهتم بالعمل بشكل كبير، وأتمنى أن ينال رضا الجمهور، وأجمل ما في مسلسل (بخور القصائد) أن كل قصة هناك بطل سعودي هو أحد أبطالها، واعتقد انني الوحيد الذي تشرفت بتقديم بطولة قصتين".

بدر اللحيد يشارك كذلك في بطولة مسلسل "مامجي" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc" بداية من يوم 17 يناير، ويشارك في بطولة المسلسل كل من فيصل العيسى، و سامر المصري، ونيرمين محسن، وعبدالله البلوشي، ومهند الجميلي، والعمل من تأليف علاء حمزة، وإخراج يعقوب المهنا.