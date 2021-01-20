اجمل لقطات نجمات المغرب مع أطفالهن بينهن سلمى رشيد ودنيا بطمة

اجمل لقطات نجمات المغرب مع أطفالهن بينهن جنات ودنيا بطمة نرصدها لكم لتتعرفوا على جوانب من أمومة هؤلاء النجمات اللواتي لم يبخلن على الجمهور في الفترات الماضية بمشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو برفقة أطفالهن وابرزهن الفنانة جنات ودنيا بطمة وسلمى رشيد.

سلمى رشيد بلقطات مميزة مع طفلها

الفنانة المغربية سلمى رشيد اعتادت في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا بلقطات مرحة لها برفقة طفلها الاول "يانيس"، وكان آخرها نشرها مقطع فيديو بعدما حاولت عمل مقلب بطفلها من خلال محاولة "أكله"، الا ان طفلها تخطى هذا المقلب بشكل عفوي.

وسبق وان نشرت سلمى رشيد مجموعة لقطات لها برفقة طفلها الأول يانيس الذي أتم عامه الأول قبل حوالي شهرين وبدا الصغير وسيماً، وشبهه الجمهور بوالدته، وتغزلوا بجماله وملامحه البريئة.

يذكر ان سلمى رشيد كانت اقد اخفت عن الجمهور طيلة عام صور ابنها الى حين مناسبة عيد ميلاده الأول في ظل حرصها على عدم نشر صور لزوجها الى الآن على الإعلام.

دنيا بطمة ولقطات لها مع ابنتها غزل

الفنانة المغربية دنيا بطمة تستمتع بأمومتها الى جانب ابنتها البكر غزل وطفلتها الثانية "ليلي روز" التي ما تزال ترفض نشر صورها عبر الأضواء.

دنيا بطمة تحرص من وقت لآخر على مشاركة متابعيها بلقطات مرحة مع طفلتها "غزل" والتي خصصت لها حساب على انستغرام حيث تحولت الطفلة منذ الآن الى "فاشينيستا" تستعرض الملابس.

ويُشبه كثيرون الطفلة "غزل" بأختها الفنانة "حلا الترك" التي باتت تلتقيها بعد مصالحتها مع والدها المنتج محمد الترك.

جنات ولقطات نادرة مع ابنتها

اما الفنانة المغربية جنات فما تزال تمتنع عن نشر الكثير من صور ابنتها الكبرى "جنات" بإستثناء بعض اللقطات القليلة لها برفقتها الى جانب زوجها المصري، بينما ترفض الى الآن نشر اي صورة لطفلتها الجديدة التي انجبتها العام الماضي.

وتعكس اللقطات التي نشرتها جنات في وقت سابق مدى استمتاعها بأمومتها ومرحها مع صغيرتها الى جانب زوجها.