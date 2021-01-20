فيديو.. حمو بيكا يرقص على أحدث مهرجان له ويشوق متابعيه لجديده

نشر مغني المهرجانات الشعبي حمو بيكا فيديو جديدا يرقص فيه على احدث مهرجاناته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق حمو بيكا علي الفيديو قائلًا: " انتظروووا قريبا، جوه الحجز شدين بطاطين، حماده الاسمر ابو ليله حمو بيكا، توزيع مصطفي السيسي".

وكان وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- قال إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس مطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن حمو بيكا يشارك بدور خالد شقيق هواش -الفنان باسم سمرة- بينما يشارك عمر كمال بدور علي شقيق هواش أيضًا، لافتًا إلى أن الشقيقين «خالد وعلي» ممنوعان من تناول اللحم خلال الأحداث حتى يأخذان بالثأر من آخر فرد بعائلة العياط(الفنان نضال الشافعي).

وأوضح الرومي، أن حمو بيكا وعمر كمال تدربا على أداء الدور، مؤكدًا إعجابه بأدائهما التمثيلي، ورد على تحذير نقابة الموسيقيين لـ «بيكا» قائلًا: إن «حمو» مشارك كممثل وليس كمطرب وسيتم دفع رسوم تصريح نقابة الممثلين له، وأشار إلى أن أغاني الأخير أحبها الجمهور وحققت نجاحًا في مصر والوطن العربي ولا بد من التصريح لهما بالعمل وتقنين وضعيهما مع تحصيل الرسوم والضرائب منهما، ولا يجب منع أي فن طالما حقق نجاحًا.



