بعد الصلح بينهما.. القصة الكاملة لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس

فجر المنتج نصر محروس مفاجأة لمحبي الفنان بهاء سلطان، ونشر عدة صور معه عبر حسابه على "تويتر"، في دلالة على إنهاء الخلافات بينهما التى وصلت للمحاكم.



وكتب: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".



بداية الأزمة



بدأت الازمة في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" بسبب خلاف بهاء سلطان ونصر محروس وامتدت الازمة الي المحكمة وذلك في عام 2015 .



وقام المنتج نصر محروس برفع دعوي قضائية ضد يهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار امريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوي قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الازمة بين الطرفين دون حكم قضائي حتي الان.



وصرح بهاء سلطان في احد البرامج التلفزيونية عام 2017 " انه قام بتسجيل البوم "سيجارة" وهو يحتوي علي 13 اغنية مختلفة و لكن ازداد العند لدي نصر محروس حول تجديد عقدي وحضرت معه عدة جلسات لحل المشكلة ولكن لا توجد نتيجة حتي الان".



وكان آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية أغنية "عشان نفسي" التي قدمها لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي في رمضان 2019.

إسعاد يونس

تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشر البحث "جوجل"= بعد استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة اسعاد يونس.



وجهت "اسعاد" رسالة للمنتج نصر محروس من خلال برنامجها قائلة:" يا نصر إنت حبيبي وعارف أنا بحبك وبعشقك قد إيه، إنت أخويا وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك ده بقى.. خلاص كبرنا، يمكن اللي جاي مش قد اللي راح، عشان كده أنا أرجوك إننا نقعد سوا ومستعدة آجي وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سلطان..



القضاء يتدخل



رفضت نقابة المهن الموسيقية 4 أغاني من البوم بهاء سلطان، الذي يحمل إسم "سيجارة" لوجود عيوب هندسية ومقاطع مكررة.



وبناء على طلب نصر محروس عبد المسيح بصفته صاحب ومدير شركة فري ميوزك لصناعة الموسيقى، أنذر بهاء فتحي عبد الله محمد والمعروف فنيًا باسم بهاء سلطان”، والممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



وجاء نص الأنذار بالآتي: “ورد من المنذر إليه إنذار على يد محضر موجه منه للطالب بصفته تضمن متنه التنبيه على الطالب بتحديد مدة ثلاثين يومًا، تبدأ من 1/10/2020، وتنتهي في 30/10/2020، لإعادة غناء الأغاني التي قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 545 لسنة 7ق اقتصادي القاهرة بإلزام المنذر إليه الأول بإعادة غنائها”.



وتابع الإنذار: “وعند مطالعة الطالب لذلك الإنذار، كان الرأي عدم الرد عليه لكون ما تضمنه الإنذار من محتوى لا يعدو إلا أن يكون مهاترات وخلط للحقائق وهو أمر اعتاد إليه المنذر الأول بهدف كسب ود الجمهور وجمع التأييد له على غير حق في نزاعه مع الطالب وأخل بمقتضاها ورفض تنفيذها دون سند ومبرر مشروع وعلق في جابته مخالفة واجب الالتزام بعهوده وتعاقده بأمانة”.



كما كشف المنتج نصر محروس، حقيقة كل ما يتردد عن تعطيله لموهبة المطرب بهاء سلطان.



واثنى محروس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء أمس الأحد، على موهبة بهاء سلطان، قائلا :"موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".



وأضاف محروس، أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.



وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: “بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".



وتابع أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".



وأكمل أنه "مفيش حاجة اسمها عقد احتكار ولكن عقد إنتاج للأغاني، ويجب على بهاء سلطان الالتزام بالعقد المبرم بيننا"، مؤكدًا أنه لا يوجد عقد احتكار لبهاء لا سيما وهو يغني في إعلانات وبرامج وأفراح.



وتابع: "إذا كان بهاء سلطان يريد إنهاء النزاع القضائي يكون ذلك بالتراضي والتفاهم".