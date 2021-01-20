إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها عدة صور، من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إيمان العاصي على الصور " انتي وبس.. 10 سنين ولسه مكملين".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : عاش يا عسل - دورك في مسلسل الدايره تحفه اوى - زى القمر

يُذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.