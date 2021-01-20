نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يروج لأغنية الجديدة "القصة واللى كان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حمزة نمرة، لأغنية الجديدة ضمن ألبومه "مولود سنة 80" بعنوان "القصة واللى كان"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتب حمزة نمرة، في تغريدته قائلًا:" ده كلام من أقرب ناس لما حكوا لهم سمعوه.. وكأن الحب بإديهم يعنى عشان ينسوه.. من أغنية #القصة_واللى_كان.. استنوها النهارده الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة".

في سياق منفصل، كان حمزة نمرة طرح أولى أغانى ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، نهاية العام الماضى، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، وهى من كلمات حازم ويفى، وألحان حمزة نمرة، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهى مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحا، فاضى شوية، مش مهم، يابا، أحكيلك خوفى، معلش، القصة واللى كان، غنوة ليك من قلبى، فيه ناس.

وأعلن حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرحه أغانى الألبوم بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من 15 ديسمبر إلى 24 فبراير من العام الحالى قائلا: "الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله معانا مع أول أغنية من أغانى ألبوم مولود سنة 80.. وكل يوم أربعاء في نفس المعاد هيكون معادنا مع أغنيتين جداد من الألبوم. وتعبنا كتير على الألبوم ده وإن شاء الله كل أغنية فيه تعجبكم وتكون على قدر توقعاتكم".