نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور اللبنانية تشارك جمهورها صور من كواليس مسلسل "جمال الحريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنانة نور اللبنانية صور من كواليس مسلسلها "جمال الحريم" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت نور اللبنانية في أحد مشاهد المسلسل وكتبت تعليقا قائله: "كل شيء له سبب وحكمة".

"جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.