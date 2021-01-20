نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يدعي لوالد زوجته عقب تدهور حالته بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الفنان أحمد السقا لوالد زوجته مها الصغير، بالشفاء وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "السقا" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير يا رب تقوم ل حبايبك بالسلامة يا ابويا وحمايا وصاحبي"

يذكر أن حالة خبير التجميل محمد الصغير، تدهورت في الآونة الأخيرة وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.