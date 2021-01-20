نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حسين في "خطوة عزيزة" مع نورا أيمن على "المحور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطل الفنان سامح حسين على شاشة قناة المحور غداً الخميس، في برنامج " خطوة عزيزة " تقديم الإعلامية نورا أيمن.

سامح يتحدث في البرنامج عن أهم محطات مشواره الإنساني ورحلته مع عالم الفن التي مر فيها بمواقف لاتزال خالدة في ذاكرته.

ويتطرق الفنان الكوميدي لسر ارتباط تجاربه الناجحة في الأعمال الفنية والبرامج بالستات، وحكاية زواجه وعلاقته ببناته وسبب غيابه الملحوظ عن المناسبات الفنية والمهرجانات.

البرنامج يشهد حضور مميز لعدد من الفنانات مثل نهال عنبر، انتصار ومي كساب من خلال المداخلات الهاتفية.

يذكر أن برنامج "خطوة عزيزة" يعرض الخميس من كل أسبوع عبر شاشة المحور، ويسلط الضوء على نجوم المجتمع والفن و عدد من الرموز المضيئة من المجتمع المصري في كافة المجالات ، ويتطرق معهم لأهم التجارب التي مروا بهم وتأثيرها على ملامح شخصيتهم.

البرنامج من إخراج محمد السيد، البرديوسر رويدا جمال