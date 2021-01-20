قالوا لـ دوت الخليج| علي حميدة يشكو جحود الوسط الفني.. ودنيا عبدالعزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي… علي حميدة

https://www.elbalad.news/4664394

كشف الفنان على حميدة عن تطورات حالته الصحية بعد اجراء أشعة المسح الذري داخل مستشفى معهد ناصر التي يمكث فيه لتلقي العلاج على نفقة الدولة. وقال على حميدة في تصريح خاص لـ صدي البلد : حالتي الصحية حاليا مستقرة إلى حد ما بعد ان اجريت أشعة المسح الذري و قرر الأطباء المعالجون ضرورة الراحة بسبب الإرهاق والتعب اللذين تعرضت لهما بعد الأشعة. وأضاف على حميدة وصوته يبدو عليه الإرهاق والتعب الشديد : أنه بدأ مرحلة العلاج وحاليا ممنوع تماما عنه الزيارة وتم تخصيص بعض الحراس لمنع أي شخص من زيارته كنوع من الاهتمام به ورعايته بشكل كامل. وتابع حميدة : لم يسأل عنى عدد كبير من الفنانين والمبدعين ولم يقوموا بزيارتي خلال الفترة الماضية، لكن هناك عدد من الفنانين دائمي الإتصال بي منهم الفنان مصطفى كامل والفنان منير مكرم والمخرج حسام صلاح الدين والفنانة انتصار والفنان محمد محى وحسام حسنى. بطرس دانيال

https://www.elbalad.news/4664436

قال الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما: إن إدارة المهرجان قررت مشاركة الأفلام التي تم عرضها على المنصات الإلكترونية لتدخل ضمن الاختيارات بشكل استثنائي وذلك بعد جدل ومناقشات بين أعضاء لجنة المشاهدة.

كان من المقرر أن تقتصر الأفلام التي يتم الاختيار منها على الأعمال التي ثم عرضها بدور العرض ولكن بعد مناقشات طويلة تقرر الاختيار أيضا من الأفلام التي عرضت على منصات إلكترونية بشكل استثنائي.

وأضاف بطرس في تصريح خاص لـ صدي البلد : سوف يعلن عن تفاصيل الدورة الجديدة والتي تحمل رقم 69 خلال الفترة المقبلة و جار حاليا الاتفاق على لجنة التحكيم والمكرمين.

وأوضح بطرس : أن الأفلام تم الاتفاق على اغلبها ولكن يتم الاستقرار النهائي خلال الأيام المقبلة ويتم الإعلان عنها الشهر المقبل.

كانت إدارة المهرجان قررت تأجيل الدورة الجديدة من المهرجان إلى الربيع أو الصيف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار رئاسة الوزراء بتأجيل أي فعالية أو مناسبات تجنبا لانتشار الفيروس وكان من المقرر ان ينطلق المهرجان في فبراير المقبل.