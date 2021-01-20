بإطلالة ساحرة.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الممثلة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمى طلعت زكريا فى الصورة بإطلالة عصرية بجيب جلد وقميص من الجينز الأزرق واعتمدت مكياجاً صاخباً.

ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-قمررر

-ماشاء الله

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.