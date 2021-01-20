نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
دنيا عبد العزيز باكية: النجاح مالوش طعم بدون أمي.. فيديو
بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "دوت الخليج"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
4 أغانٍ للمنتج.. محامي بهاء سلطان: الصور المنتشرة بين موكلي ونصر محروس لتنفيذ حكم محكمة
قال محامي بهاء سلطان في تصريحات لـ دوت الخليج إن الصور المنتشرة بين بهاء سلطان ونصر محروس، جاءت خلال تنفيذ حكم المحكمة، والخاص بقيام بموكله بغناء 4 أغان لـ المنتج نصر محروس، ولإنهاء تعاقده مع شركة "فري ميوزك" التي يملكها المنتج.
قطعوا كل حبال الود.. ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟
تصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومازال الجمهور يبحث عن تفاصيل وكواليس علاقتها مع الهضبة عمرو دياب خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لها في برنامج بصراحة، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف على قناة mbc1، والذي رصد منه الجمهور بعض النقاط التي تبرز ما يحدث بين النجمين.
لا تحسن في حالته.. فوزي إبراهيم يكشف لـ دوت الخليج تطورات الحالة الصحية لـ الملحن حسن دنيا
كشف الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا.
بعد إنقاذ حياة حماها .. أول تصريح من هالة صدقي
نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. محامي بهاء سلطان: الصور المنتشرة بين موكلي ونصر محروس لتنفيذ حكم محكمة..ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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