العصابة.. ليلي أحمد زاهر تنشر صورة من كواليس «في بيتنا روبوت»

نشرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، صورة جديدة من كواليس مسلسل "في بيتنا روبوت"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يظهر في الصورة كل من الفنان عمرو وهبة والفنان الشاب هشام جمال برفقة ليلي أحمد زاهر، مرتدين بدلاً متشابهة باللون البرتقالي.
وعلقت ليلي أحمد زاهر علي الصورة كاتبة: "العصابة".
وتشارك كل ليلي أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز مؤخرًا في بطولة أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة.
وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
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