أخبار المزيكا.. محامي بهاء سلطان: لا صلح مع نصر محروس.. حمزة نمرة يطرح أغنيتين.. شفاء راغب علامة

نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج، على مدار اليوم، مجموعة كبيرة من أخبار نجوم الغناء والمزيكا، سواء عن جديدهم الفني، أو متابعات على أعمالهم الغنائية التي طرحوها مؤخرا.. ومن أبرزهم الآتي:
حمزة نمرة
طرح المطرب حمزة نمرة ،أغنيتي "غنوة ليك من قلبي"، و"القصة واللي كان" وهم أخر أغنيات ألبوم (مولود سنة 80 ) ، الذي قرر حمزة طرح أغنيتين منه كل يوم أربعاء.
جدير بالذكر أن حمزة نمرة احتفل مؤخرا بوصول عدد مشاهدات أغنية "فاضي شوية" لـ20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فضلا عن تحقيقها لملايين المشاهدات الأخرى على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.
وألبوم "مولود سنة 80" تضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات منها "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، "فاضى شوية" كلمات خليل عز الدين، "مش مهم" كلمات محمد السيد، وجميعهم ألحان حمزة نمرة بخلاف "يابا" من كلمات وألحان اڤو دمرجيا.
ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب لعامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تاني" والذي ضم 10 أغاني من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.
الحضرة
يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفل إنشاد صوفى على مسرح النهر بساقية الصاوى الجمعة 22 من يناير فى تمام الساعة السابعة مساءً.
فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.
على الجانب الأخر تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى لفريق "JIGGY BAND" يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر.
أحمد الفيشاوي
يعتزم الفنان أحمد الفيشاوي طرح أغنية "نمبر 2"، التي انتهى من تصويرها كفيديو كليب اليوم الأربعاء، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتوقع بث الأغنية أولا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل عرضها بالفضائيات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفيشاوي الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب عليها: "خلصنا تصوير نمبر 2".
وشارك في التصوير مغني المهرجانات حمو ونشر عددا من الصور تجمعه بالفيشاوي فمن كواليس تصوير الكليب، وعلق: "قريبا".
ويتوقع أن تتسبب الأغنية في أزمة مع الفنان محمد رمضان، حيث ظهر أحمد الفيشاوي، على اللافتة الدعائية للأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع فيها الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضا.
حمو بيكا
نشر مغني المهرجانات الشعبي حمو بيكا فيديو جديدا يرقص فيه على احدث مهرجاناته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق حمو بيكا علي الفيديو قائلًا: " انتظروووا قريبا، جوه الحجز شدين بطاطين، حماده الاسمر ابو ليله حمو بيكا، توزيع مصطفي السيسي".
بهاء سلطان
قال محامي بهاء سلطان في تصريحات لـ دوت الخليج إن الصور المنتشرة بين بهاء سلطان ونصر محروس، جاءت خلال تنفيذ حكم المحكمة، والخاص بقيام بموكله بغناء 4 أغان لـ المنتج نصر محروس، ولإنهاء تعاقده مع شركة "فري ميوزك" التي يملكها المنتج.
وكان المنتج نصر محروس مفاجأة لمحبي الفنان بهاء سلطان، ونشر عدة صور معه عبر حسابه على "تويتر"، في دلالة على إنهاء الخلافات بينهما التى وصلت للمحاكم.
وكتب: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".
وكان المنتج نصر محروس، عبر عن عميق أسفه لأزمة المطرب بهاء سلطان، قائلا: "بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه".
وأشاد محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، بموهبة بهاء سلطان، قائلا: "موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".
وأضاف محروس، أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.
وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".
وتابع أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".
راغب علامة
أعلن المطرب راغب علامة عن سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب.
وكتب عبر حسابه على تويتر:"منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة.
وتابع: "أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".
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