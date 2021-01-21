محمد الشرنوبي لمي عمر: قوليلهم يا لؤلؤ بتحبيني قد إيه

مسلسل" لؤلؤ" يشارك فى بطولته بجانب مى عمر عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.