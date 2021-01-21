"بصورة من الطفولة".. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان أحمد خالد صالح، ذكرى ميلاد والده وذلك من خلال صورة جمعته به من الصغر وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب قائلا: "كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدى، كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلى".

وتابع الفنان أحمد خالد صالح: "أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك، كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج علي راسي ربنا يجعل محبتنا جميعًا في ميزان حسناتك. مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقي شايفنا ومبسوط وفخور بينا ويجمعنا بيك وبكل الحبايب علي خير يا أبويا... الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين".

وعلقت هنادي مهنا زوجة أحمد خالد صالح قائله: "أنا متأكد من أنه فخور جدًا بما حققته وما ستصبح عليه، فأنت أفضل ابن يمكن لأي أبوين أن يتمناه.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة وصبر قلبك يا حبيبي".