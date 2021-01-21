شاهد عادل إمام من كواليس مسرحية بودي جارد

نشرت الفنانة منة ممدوح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.

وظهر فى الصور أبطال مسرحية بودى جارد بطولة النجم عادل إمام وهم يحتفلون بعيد ميلاده من كواليس العمل، وعلقت قائلة: "وبعد عمر طويل وأحلي 5 سنين عشتها ومرحلة مهمة جداً في حياتي وتجربة حقيقي اتعلمت منها كتير في سفر وتعليم وضحك من القلب مع الزعيم.. مسرحية #بودي_جارد علي منصة #شاهد_vip".

وقد سبق ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تعليقاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد vip.

وقال تركي آل الشيخ: "يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهدvip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".