أول تعليق من وائل الإبراشي بعد شائعات وفاته بسبب فيروس كورونا

وائل الإبراشي، الإعلامي المصري، تصدر مواقع التواصل في الساعات الأخيرة بسبب تداول شائعات وفاته، ولقلق جمهوره على حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخراً.

وائل الإبراشي يقلق الجمهور على حالته الصحية

وأقلق الإعلامي المصري وائل الإبراشي الجمهور في الساعات الأخيرة بسبب تداول شائعات وفاته بكثافة على مواقع التواصل، بالإضافة إلى شائعات تدهور حالته الصحية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين قضاها وائل الإبراشي في المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا، ولم يكشف في الفترة الأخيرة تطورات حالته وهو ما أقلق الجمهور عليه.

وائل الإبراشي يعلق على شائعات وفاته

ونفى الإعلامي وائل الإبراشي ما تردد حول حالته الصحية وكذلك شائعة وفاته، من خلال أسرته، والتي نشرت بياناً عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، طمأنت به الجمهور ومتابعي الإبراشي على حالته الصحية وقالت:" الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه، ونؤكد ان الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفي زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي".

ويغيب الإعلامي وائل الإبراشي عن تقديم برنامجه اليومي "التاسعة" على التلفزيون المصري منذ أكثر من اسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت حالته في بداية إصابته مما تسبب في نقله للعناية المركزة، قبل أن ينتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى في الأيام الأخيرة، وذكرت مصادر أن مقدم برنامج "العاشرة مساء" السابق، في حالة مستقرة ولكنه يحتاج فترة إلى التعافي والعلاج من الفيروس ومضاعفاته، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يواجه به شائعات الوفاة والتي طاردته أكثر من مرة في الأيام الأخيرة.

المشاهير وفيروس كورونا

وجاءت إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، بالتزامن مع إصابة عدد من المشاهير في الفترة الأخيرة بالفيروس، وآخرهم الفنانة أروى والتي كشفت عن استقرار حالتها الصحية وعدم معاناتها من أعراض قوية للفيروس، بالإضافة إلى الفنانة ليليا الأطرش والمطربة عبير نعمة، والفنان اللبناني فادي إبراهيم والملحن المصري حسن دنيا وغيرهم، في حين أعلن عدد من المشاهير مؤخراً تعافيهم من الفيروس وأبرزهم يسرا ومفيد فوزي وأمير كرارة والمنتج جمال سنان زوج الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن وغيرهم.