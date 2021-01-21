كواليس جلسة صلح بهاء سلطان ونصر محروس بعد 8 سنوات من أزمتهما..فيديو وصور

بهاء سلطان ونصر محروس أنهيا أزمتهما الشهيرة أخيراً بعد ما يقارب 8 سنوات من الخلافات والتقاضي وتبادل التصريحات الهجومية، وكشف المنتج نصر محروس عن كواليس جلسة الصلح المفاجئة.

صلح مفاجئ بين بهاء سلطان ونصر محروس

وفاجأ المنتج نصر محروس الجمهور اليوم بإعلان تصالحه مع الفنان بهاء سلطان بعد سنوات من الخلافات والقضايا بينهم، ونشر صور لكواليس جلسة الصلح التي جمعته ببهاء سلطان على صفحته الرسمية بفيسبوك، ونشر فيديو أيضاً من لحظة احتفالهم بالصلح وعودة التعاون الفني بينهما، وهو ما اعتبره الجمهور مفاجأة كبيرة خاصة بعد الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة حول تعاقد بهاء سلطان مع شركة "روتانا".

كواليس جلسة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان

ولم يكشف الثنائي تفاصيل جلسة الصلح التي جمعتهما، وكذلك عن طريقة التعاون الجديدة التي ستجمعهما في الفترة المقبلة، وعلق المنتج نصر محروس على صور جلسة الصلح وقال:" إبني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك"، ولم يعلق بهاء سلطان حتى الآن على جلسة الصلح وعودته لشركة نصر محروس مجدداً، واحتفل جمهوره بانتهاء الأزمة أخيراً والتي تسببت في تعطل أعمال بهاء سلطان طوال الفترة الماضية.

تفاصيل أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

ووبدأت أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس منذ 8 سنوات، وهي مدة غياب سلطان عن الغناء وإطلاق الألبومات، وذلك بسبب رغبته في فسخ التعاقد معه في الوقت الذي يتمسك به محروس بتعاقده معه، بعد تعاون فني بينهما امتد لسنوات منذ اكتشف محروس لبهاء سلطان وتقديمه لأول مرة في نهاية التسعينيات، وتبادل الطرفان الاتهامات في الفترة الأخيرة وشهدت أزمتهما تدخل عدة أطراف للصلح بينهما وآخرهم الفنانة إسعاد يونس.

وتسببت الأزمة في توقف أعمال بهاء سلطان عن تقديم أعمال جديدة طوال تلك الفترة، قبل أن يحصل مؤخراً على حكم قضائي ضد محروس بفسخ التعاقد بعد تسليم الأعمال المتبقية في تعاقدهما السابق، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أن أزمتهما انتهت خاصة مع تداول أخبار حول تعاقد بهاء سلطان مع شركة "روتانا"، قبل أن تنتهي الأزمة اليوم بجلسة صلح وبإعادة التعاون بينهما.