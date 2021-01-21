سميرة سعيد تعود للرومانسية في أول أغاني ألبومها الجديد "بحب معاك".. بالفيديو

سميرة سعيد بدأت طرح أغاني ألبومها الجديد في 2021، وطرحت أغنية "بحب معاك" اليوم كأول أغاني الألبوم، والتي تعيدها إلى الأغاني الرومانسية بعد غياب طويل.

سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "بحب معاك"

وبعد فترة دعاية قصيرة، طرحت الفنانة سميرة سعيد أول أغانيها في 2021 بعنوان "بحب معاك"، وهي أول أغاني ألبومها الجديد لهذا العام، وهي من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل وتوزيع أحمد حسام، وفاجأت سميرة سعيد الجمهور بالعودة إلى الرومانسية في أغنيتها الجديدة، بعد فترة غياب عن هذا اللون، وبعد فترة من طرحها أغاني خفيفة ومثيرة للجدل مثل "سوبرمان" و "قط وفار" وغيرها.

سميرة سعيد تعود للرومانسية في أغنيتها الجديدة

ووجهت سميرة سعيد رسالة إلى الجمهور بعد طرح أغنيتها الجديدة، وكشفت سبب عودتها إلى الأغاني الرومانسية، وكذلك روجت لألبومها الجديد وقالت :" بحب معاك.. أولى أغنيات الألبوم الجديد..حبيت ابتدي بأغنية فيها كم من الحب والمشاعر والأحاسيس.. وما أحوجنا اليها في ظل هذه الظروف..أتمنى ان يُعجبكم اختياري الأول.."، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من جمهور سميرة سعيد بسبب المفاجأة الفنية التي حملتها الأغنية بأجوائها الرومانسية.

تفاصيل ألبوم سميرة سعيد الجديد

وكشفت الفنانة سميرة سعيد عن تفاصيل ألبومها الجديد، ونشرت أول صورة من بوستراته مؤخراً، وذكرت إنها ستتبع طريقة جديدة في طرح الألبوم، من خلال طرح أغنية جديدة كل شهر على مدار عام 2021، وبدأته بطرح أغنية "بحب معاك"، ومن المقرر ان تطرح الأغنية الثانية في شهر فبراير المقبل بالتزامن مع يوم الحب، وشوقت الجمهور لأغانيها الجديدة والتي تتعاون فيها مع أسماء جديدة في كل أغنية، وستصور أغنيتها المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

وتعود سميرة سعيد إلى الألبومات بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، منذ آخر ألبوماتها "عايزة أعيش" مع شركة "روتانا"، وأكتفت في الفترة الأخيرة بالتواجد بأغاني منفردة أبرزها أغنية "هوليلة" و "سوبر مان"، وآخرها أغنية "قط وفار" التي طرحتها العام الماضي، والذي شهد مشاركة سميرة سعيد في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس سينيور" مع هاني شاكر ونجوى كرم وملحم زين.