أصالة تنعى وفاة والدة راشد الماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت المطربة أصالة وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت أصالة قائله: "أتقدّم بخالص عزائي لأخي والصّديق الغالي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله وغفر لها وأسكنها جنّته.. ولكمّ الصّبر والسّلوان ورحمة يمسح الله بها على قلوب أحبّته".
وعلى الجانب الآخر طرح المطرب السعودي راشد الماجد أغنته "سلامتك" وهي من ألحان: سايد، كلمات: أنور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، إيقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة وتنسيق: حسن طالب، إشراف عام: عبد الله بن ياقوت.