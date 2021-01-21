أصالة تنعى وفاة والدة راشد الماجد

وعلى الجانب الآخر طرح المطرب السعودي راشد الماجد أغنته "سلامتك" وهي من ألحان: سايد، كلمات: أنور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، إيقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة وتنسيق: حسن طالب، إشراف عام: عبد الله بن ياقوت.