محمد رمضان يستعد لطرح طليب أغنيته "مصباح علاء الدين"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداد لطرح كليب أغنيته "مصباح علاء الدين"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب "رمضان" قائلا: "قريبًا ڤيديو كليب أغنية مصباح_علاء_الدين ثقة_في_الله_نجاح".
ويشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" بجانب عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.