محمد رمضان يستعد لطرح طليب أغنيته "مصباح علاء الدين"

ويشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" بجانب عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.