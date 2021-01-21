سعد لمجرد : التجربة الصعبة علمتني الصبر ولا اعتراض على ما عشته

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد سعد لمجرد في برنامج the insider بالعربي على أن الغربة التي عاشها لسنوات جعلته ما هو عليه اليوم .

وقال سعد أن لا اعتراض على ما عاشه و شكر الله على التجربة التي مر بها في حياته والذي " طلع منها أشياء كثير حلوة " على حد قوله .

ورداً على سؤال من الاعلامي ايلي نخله حول ماذا علمته التجارب الصعبة في الحياة رد سعد بالصبر و طلب منه التوقف عند هذا الحد و الانتقال لأسئلة من غير نوع .

سعد قال أن الغربة قربته أكثر من عائلته التي ساندته بكل شيء في حياته و كشف أن والديه كانا يقضيان أشهراً معه في فرنسا .

و اعتبر أن سكنه الدائم في فرنسا جعله يركز كثيراً في البحوث الفنية و تواجد لأوقات طويلة في الاستديو .

وفي اللقاء اعتذر سعد من خالاته اللواتي لم يزرنهن من فترة طويلة بسبب مشاغل الحياة ووعدهن باللقاء قريباً كما ووجه تحية لجدته التي يزورها في كل مرة يتواجد في المغرب ووصفها ببركة عائلة لمجرد .

https://www.instagram.com/p/CKR8M8MMdOU/?igshid=1m7gzqwsppf9l