أحلام تكشف عن أسماء الملحنين والشعراء والموزعين في ألبومها الجديد

كشفت الفنان أحلام، عن أسماء الشعراء والملحنين والموزعين المشاركين فى البومها الجديد والذى يحمل اسم "احلام 2021".

وقالت أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احلام 2021" وأعلنت عن أسماء الشعراء والملحنين والموزعين الذين تتعاون معهم فى الالبوم ومن بين الشعراء الامير خالد الفيصل والامير بدر بن عبد المحسن والامير عبد الرحمن بن مساعد والامير سعود بن عبد الله ومن الملحنين طلال وصادق الشاعر وسهم واحمد الهرمى ومن بين الموزعين خالد عز وهشام السكران وسيروس ومشاري اليتيم".

وعلى صعيد آخر، سبق وأن طمأنت الفنانة أحلام، جمهورها، بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

وكانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".