أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. شاهد

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة في برنامج إعلامي من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة ابلة فاهيتا.

ويأتي ظهور ريهام عبد الغفور مع زوجها لأول مرة خاصة أن كان زوجها يرفض الظهور معها في أي مناسبة فنية أو ظهور إعلامي.