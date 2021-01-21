شخصية قوية.. سعد لمجرد يكشف عن مثله الأعلى

كشف الفنان سعد لمجرد، عن بعض التفاصيل الخاصة بوالديه الفنان البشير عبدو والفنانة نزهة الركراكى.

وقال سعد لمجرد في لقاء ببرنامج MBCTrending : "لم يحدث أن رأيت والدي يتكبر على أحد، أو يرفض التقاط الصور معه، كان مثلي الأعلى دائما، وتمنيت دائما أن أكبر وأكون مثله، وأيضا مثل والدتي، وهي شخصية قوية".

وأضاف سعد: "بالنسبة لي، كل أعمال الوالد والوالدة لها مكانتها عندي. أغنيتي المفضلة للوالد هي (وانت دايز طل علينا)، وعنوانها يعني باللهجة المصرية لما تكون معدي جنب البيت شقّر علينا. وبالنسبة للوالدة، العمل المفضل هو مسلسل ترسّخ في أذهان كل المغاربة اسمه (عزيزة)، وهو عمل درامي ليس كوميديا، عن المرأة المغربية التي اعتمدت على نفسها، وربت أولادها لوحدها، وعانت وكانت مثالا للمرأة المغربية الشهمة الجدعة."

وأوضح سعد لمجرد: "حياتي كلها صعود وهبوط، سمعت فيها الكثير من أنواع الموسيقى، وعندما دخلت الأستوديو لأول مرة، وجدت مخزونا كبيرا من الخلطة التي كانت عندي وما سمعته في حياتي، ابتداء من الوالد ثم في أمريكا وكثير غير ذلك."

وأشار لمجرد: "الوالد رباني على الطرب، على أم كلثوم، وعبد الوهاب، الذي هو من أشد معجبيه، وعبد الحليم حافظ، ووردة. كل تقنيات الغناء أخذتها عن الوالد والعمالقة الكبار المصريين، وأسمع أيضا (هيب هوب، وديب هاوس) وكل شيء."

واخير قال لمجرد: "كإنسان مغربي أقول للشعب المصري الحب بين الشعبين المغربي والمصري قديم وهذه حقيقة، نحب الشعب المصري من قديم الزمان، وارتبطنا بالمسلسلات والأفلام المصرية، ونقدر الثقافة المصرية والتاريخ المصري، ونحب عادل إمام حبا لا يتصور، وكل الفنانين."