سميرة عبد العزيز: أحب تمثيل ياسمين صبري وأتوقع لها مستقبل باهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعد الفنانة سميرة عبد العزيز من نجوم الزمن الجميل الذى قدمن للفن الكثير والكثير ومازالت حتى الآن تعطي الفن، قدمت مايقارب من 200 عمل سواء فى الدراما أو السينما.

وكشفت سميرة عبد العزيز عن الفنانة الشابة التى لفتت انتباهه وتتوقع لها مستقبل باهر فى عالم الفن، حيث قالت تعجبني الفنانة ياسمين صبري، فهي من الفنانات اللاتي أحب وأعجب بتمثيلها وشخصيتها، وتابعت لها مسلسل "حكايتي".

يذكر أن "القمر آخر الدنيا" آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز، وهو من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف، إخراج تامر حمزة.