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ريتشارد الحاج يقدم بسمة عطا للساحة الغنائية ب"ارجعله تاني"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المنتج الموسيقي ريتشارد الحاج بتقديم المطربة الشابة بسمة عطا لطرح التي ستطرح أولى مشاريعها الغنائية اليوم الخميس بعنوان ارجعله تاني وتعد الأغنية نتاج مشاركتها في الموسم الاول لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية الأوديشن الذي يقوم بإنتاجه ريتشارد الحاج من خلال شركة أر إي ميديا.

اغنية ارجعله تاني غناء بسمة عطا كلمات چيهان مجدي ألحان على نور توزيع مادو وتسجيل ميكس وماستر ماهر صلاح.

يذكر أن برنامج الأوديشن لاكتشاف المواهب الغنائية من المنتظر إنتاج مواسم جديدة له خلال الفترة المقبلة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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