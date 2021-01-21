نائب رئيس اتحاد الناشرين سابقا لـ"حديث القاهرة": نسبة تزوير الكتب وصلت لـ10 أضعاف آخر 5 سنوات

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، أن ظاهرة تزوير الكتب استشرت في العالم العربي خلال آخر 5 سنوات ووصلت إلى 10 اضعاف، موضحا أن المزورين يقومون بالاستثمار في الكتب الأكثر مبيعا ويقتنصون الكتب الاكثر مبيعا ويعيد طباعتها.

وأضاف أحمد بدير، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مزوري الكتب معروفين وأماكن مطابعهم معروفة وهم يقتنصون الأكثر مبيعا ويعيدون طباعتها، متابعا: "على المجتمع أن يأخذ قضية تزوير الكتب بجدية".

وأشار أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين السابق، إلى أن هناك أماكن وشوارع بعينها معروفة بترويج الكتب المزورة، قائلا: "ضبطنا منذ فترة مخزنا يضم ما يقرب من مليون نسخة كتاب مزور جاهزة للتصدير".