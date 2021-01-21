أنجى على تستضيف محمد ثروت فى برنامج اسرار النجوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلاميه أنجى على اليوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم الفنان محمد ثروت على محطه و راديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنه مساءا وحتى الساعه العاشره.

حيث شارك في فيلم ولاد العم مع كريم عبد العزيز و شريف منير وأيضاً حلم عزيز و18 يوم كما له العديد من المسرحيات التي اشترك فيها كمسرحية قهوة ساده ومسرحية علي عليوه .

ايضأ شارك فى العديد من الست كوم منها تامر وشوقية و بدر وبدرية كما شارك فى كثير من المسلسلات كالكبير اوي و لسة بدري و الرجل العناب كما برز في شخصية راضي عبد التواب فى مسلسل مأمون وشركاه مع الزعيم عادل إمام .مسلسل «نيللى وشريهان» يقدم دور «ضاحى مع دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم