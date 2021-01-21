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أنجى على تستضيف محمد ثروت فى برنامج اسرار النجوم

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلاميه أنجى على اليوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم الفنان محمد ثروت على محطه و راديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنه مساءا وحتى الساعه العاشره.

حيث شارك في فيلم ولاد العم مع كريم عبد العزيز و شريف منير وأيضاً حلم عزيز و18 يوم كما له العديد من المسرحيات التي اشترك فيها كمسرحية قهوة ساده ومسرحية علي عليوه .

ايضأ شارك فى العديد من الست كوم منها تامر وشوقية و بدر وبدرية كما شارك فى كثير من المسلسلات كالكبير اوي و لسة بدري و الرجل العناب كما برز في شخصية راضي عبد التواب فى مسلسل مأمون وشركاه مع الزعيم عادل إمام .مسلسل «نيللى وشريهان» يقدم دور «ضاحى مع دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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