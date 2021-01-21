نشرت الصفحة الرسمية لشركة رزام للإنتاج الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أسماء الشعراء والملحنين والموزعين الذين يتعاونون مع الفنانة فريدة لتقديم البومها الجديد. وقالت الشركة المنتجة : "البوم قريبًا للفنانة فريده ... يجمع نخبه من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين ... ترقبوه". وتتعاون فريدة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وايمن بهجت قمر وخالد تاج الدين وامير طعيمة ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد رحيم وليد سعد خالد عز. ويتوقع ان يتم طرح الالبوم خلال الايام القليلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتعاون مع أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى.. تفاصيل البوم الفنانة فريدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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