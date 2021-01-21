سوق الصحاب.. عمر كمال يحث متابعيه على مشاهدة أحدث أعماله عبر يوتيوب

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر فى البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "سوق الصحاب" برفقة مطربي المهرجانات حمو بيكا وأحمد موزة.

وكتب معلقا: "مهرجان( سوق الصحاب) نزل على اليوتيوب كلو يخش يسمع بقى".

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يذكر أن المطرب عمر كمال كشف مع الإعلامي أحمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة وعمل في محطة بنزين وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي".

وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".