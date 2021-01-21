وقالت ايناس مكى اثناء لقائها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "تزوجت فى 2005 بعد دخولي الفن وبعد مرور ستة اشهر فقط طلبت الطلاق والذى تحقق فى هدوء تام".
وأضافت إيناس: "عشت قصة حب قوية مع زوجى قبل الزواج فكانت هناك حالة من الود والرقة والحنية ولكن بتدل الحال تماما بعد الزواج حيث اصبح هناك نوعا من الحدة والقسوة فى الرد والتفاعل بيننا".
وأوضحت إيناس مكي أن زواجي وصل لمرحلة شديدة من الشد العصبي فطلبت منه الانفصال، وأخبرته أن بإمكانه استرداد كل ما فعله كزوج من أجلى حتى تحررت من ذلك الشد الذى لم اعد اتحمله، وعندما واجهته بهذا الكلام عاد لطيفا كما في السابق وهو امر استفزني اكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبدل من الحنية إلى القسوة.. إيناس مكي تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها في 6 أشهر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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